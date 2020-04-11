Мэр столицы объявил, что оформление электронных пропусков начнется с понедельника, 13 апреля и объяснил, как получить разрешение, в том числе для поездок на транспорте.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Электронные пропуска для перемещения по Москве на личном и общественном транспорте начнут оформлять с понедельника, 13 апреля. А уже с 15 апреля проезд по городу без такого пропуска будет запрещен. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В своем блоге в интернете он пояснил, что передвигаться по Москве пешком по-прежнему будет можно, но только с соблюдением всех предписанных на время режима самоизоляции мер безопасности.

Заказать пропуск можно будет на портале Mos.ru. Разрешительные документы будут условно делиться на две категории. Работающим гражданам полагается пропуск сроком действия до 30 апреля на неограниченное число поездок. Но только в том случае, если «присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым».

Для разовых поездок к врачу или по какой-то иной причине будут оформлять разовые пропуска. Причем заказывать такой документ можно только не более двух раз в неделю.

Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

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Не нужно оформлять цифровые пропуска военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, журналистам и другим служащим, имеющим соответствующие удостоверение, а также детям младше 14 лет.

Для поездок между Москвой и Московской областью будет действовать так называемый «роуминг» цифровых пропусков. Москвичи должны оформить себе пропуск в обе стороны на портале Mos.ru. А областные жители для поездок по столице должны заказывать пропуск на своем сайте.

Для въезда в Москву на транспорте из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

«Получить цифровой пропуск можно на портале MOS.RU или же отправив СМС на номер 7377, а также по телефону +7 (495) 777-77-77», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы заказывать пропуск на сайте, необходимо выбирать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», а затем заполнить анкету, указав необходимые данные.

После того, как заявка будет обработана, система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить — его можно записать, сфотографировать или сделать скриншот.

Пропуск также будет выслан на электронную почту, в случае, если при его оформлении гражданин ее укажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают введенные из-за коронавируса пропускные режимы в разных странах мира.

Тема:
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