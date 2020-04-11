Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
Мэр столицы объявил, что оформление электронных пропусков начнется с понедельника, 13 апреля и объяснил, как получить разрешение, в том числе для поездок на транспорте.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru
Электронные пропуска для перемещения по Москве на личном и общественном транспорте начнут оформлять с понедельника, 13 апреля. А уже с 15 апреля проезд по городу без такого пропуска будет запрещен. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В своем блоге в интернете он пояснил, что передвигаться по Москве пешком по-прежнему будет можно, но только с соблюдением всех предписанных на время режима самоизоляции мер безопасности.
Заказать пропуск можно будет на портале Mos.ru. Разрешительные документы будут условно делиться на две категории. Работающим гражданам полагается пропуск сроком действия до 30 апреля на неограниченное число поездок. Но только в том случае, если «присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым».
Для разовых поездок к врачу или по какой-то иной причине будут оформлять разовые пропуска. Причем заказывать такой документ можно только не более двух раз в неделю.
Не нужно оформлять цифровые пропуска военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, журналистам и другим служащим, имеющим соответствующие удостоверение, а также детям младше 14 лет.
Для поездок между Москвой и Московской областью будет действовать так называемый «роуминг» цифровых пропусков. Москвичи должны оформить себе пропуск в обе стороны на портале Mos.ru. А областные жители для поездок по столице должны заказывать пропуск на своем сайте.
Для въезда в Москву на транспорте из другого региона необходимо запросить московский пропуск.
«Получить цифровой пропуск можно на портале MOS.RU или же отправив СМС на номер 7377, а также по телефону +7 (495) 777-77-77», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы заказывать пропуск на сайте, необходимо выбирать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», а затем заполнить анкету, указав необходимые данные.
После того, как заявка будет обработана, система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить — его можно записать, сфотографировать или сделать скриншот.
Пропуск также будет выслан на электронную почту, в случае, если при его оформлении гражданин ее укажет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают введенные из-за коронавируса пропускные режимы в разных странах мира.
- 11 апр
- США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
- 11 апр
- В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
- 11 апр
- «Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
- 11 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
- 11 апр
- Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
- 11 апр
- Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
- 11 апр
- «Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
- 11 апр
- «Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
- 11 апр
- ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
- 11 апр
- Полицейские дежурят на всех въездах в Москву из-за коронавируса
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?