В Петербурге закрыли уже второй роддом за этот месяц. У одной из пациенток заподозрили коронавирус. Женщину перевели в больницу Боткина, а само здание закрыли на карантин. Все пациенты и сотрудники уже сдали тесты.

«Все сотрудники, которые в нем работали, остались внутри здания. Туда не приходят новые сотрудники и не выходят те, которые там. Но их там достаточно — это 73 человека. Они обеспечивают полностью медпомощью всех пациентов, которые остались в роддоме», — сообщила главный врач роддома № 10, акушер-гинеколог высшей категории Лада Иванова.

Ранее в Северной столице закрыли на карантин и роддом № 16. У одной из рожениц подтвердилась опасная инфекция. Женщину госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом.