Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом
Президент сказал, что обстановка с COVID-19 в России меняется не в лучшую сторону.
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Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал ближайшие недели во многом определяющими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Заявление он сделал на совещании по эпидемиологической обстановке в стране.
«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого», — сказал глава государства.
Путин отметил, что пока властям страны удается действовать на упреждение в борьбе с пандемией. При этом он заявил о необходимости сделать прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие десять дней.
«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий», — сказал он.
Президент также потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией COVID-19.
Как сообщал 5-tv.ru, общее число зараженных коронавирусом в России, по последним данным, составляет чуть более 18,3 тысячи человек. За последние сутки их число увеличилось на 2,5 тысячи. Директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович в беседе с 5-tv.ru назвала это «тревожным сигналом».
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