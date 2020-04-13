Для москвичей с 13 апреля вводится ряд новых ограничительных мер.

Приостанавливается работа каршеринга, стройки и ремонты, за исключением больниц. Вводятся электронные пропуска. Они станут обязательными и для пешеходов, и для автомобилистов уже 15 апреля.

Документ необходим для поездки на работу, в больницу или по личным делам. Получить его можно через интернет-портал, с помощью СМС на короткий номер или по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков.

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