Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков

Власти Москвы зафиксировали бот-атаку на сервера портала мэрии Москвы. Об этом сообщили в Оперативном штабе столицы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Подробнее о кибератаках рассказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он сказал в эфире одной из радиостанций, что за ночь на сайт было совершенно больше атак, чем за два прошлых квартала.

Лысенко связал это с тем, что с полуночи 13 апреля на портале стала доступна функция оформления спецпропусков для передвижения по городу. Руководитель департамента призвал москвичей не создавать ажиотаж, напомнив, что QR-коды понадобятся только с 15 апреля. Всем хватит времени для их получения.

Как отмечает ФАН, к утру 13 апреля на mos.ru было подано свыше 700 тысяч заявок на получение спецпропусков. Москвичей предупреждают, что из-за высокой нагрузки на сервера ответа придется подождать. Заявки также можно оставлять через домен nedoma.mos.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые москвичи уже начали получать пропуска для передвижения по городу. В мэрии напомнили, что QR-коды нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявлять их потребуется вместе с документом, удостоверяющим личность.

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