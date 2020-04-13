Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Вены советскими военнослужащими.

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Фото, видео: Wikipedia/ Фото из фондов Алтайского государственного краеведческого музея; 5-tv.ru

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Вены Красной Армией. В 1945 году советские войска выбили врага из столицы Австрии всего за семь дней. Именно благодаря стремительному наступлению в городе остались целы памятники архитектуры и искусства.

Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин изучил документы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале.

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