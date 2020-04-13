Венская наступательная операция: 75 лет назад Красная Армия штурмовала столицу Австрии
Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Вены советскими военнослужащими.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Фото, видео: Wikipedia/ Фото из фондов Алтайского государственного краеведческого музея; 5-tv.ru
Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Вены Красной Армией. В 1945 году советские войска выбили врага из столицы Австрии всего за семь дней. Именно благодаря стремительному наступлению в городе остались целы памятники архитектуры и искусства.
Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин изучил документы. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале.
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?