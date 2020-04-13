Пятый канал запустил уникальный проект — «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших героев — участников Великой Отечественной войны.

Возьмите фотографии бабушек и дедушек, и сделайте снимок с собой. Он должен быть похож на старую фотокарточку. Тот же интерьер, поза. Полученный результат выкладывайте в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды и #ПятыйКанал. Снимки мы покажем в нашем эфире. Проект уже поддержали многие российские звезды.

Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение Победителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вены.