Уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале
Важно вместе поддержать связь поколений и вспомнить наших героев — участников Великой Отечественной войны.
Закрыть
Смотрите также:
Пятый канал запускает проект «Внуки Победы»
Главархив Москвы опубликовал архивные фотографии блокадного Ленинграда
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов
День Победы: Андрей Аршавин рассказал о своем прадеде-партизане — видео
День Победы: Мария Кожевникова рассказала о своем деде-фронтовике — видео
День Победы: Илья Авербух рассказал о своем прошедшем войну дедушке
День Победы: Аделина Сотникова рассказала о своем прадеде — видео
День Победы: Максим Матвеев рассказал о своем деде-фронтовике — видео
День Победы: Леонид Агутин рассказал о своем деде — видео
День Победы: Елена Ваенга рассказала о своем прадеде — видео
День Победы: Владимир Пресняков рассказал о своем деде — видео
День Победы: Мария Миронова рассказала о своем деде — видео
День Победы: Даниил Спиваковский о своем деде летчике-испытателе — видео
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Пятый канал запустил уникальный проект — «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших героев — участников Великой Отечественной войны.
Возьмите фотографии бабушек и дедушек, и сделайте снимок с собой. Он должен быть похож на старую фотокарточку. Тот же интерьер, поза. Полученный результат выкладывайте в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды и #ПятыйКанал. Снимки мы покажем в нашем эфире. Проект уже поддержали многие российские звезды.
Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение Победителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вены.
- 10 апр
- Пятый канал запускает проект «Внуки Победы»
- 8 мая
- День Победы: Андрей Аршавин рассказал о своем прадеде-партизане — видео
- 7 мая
- День Победы: Мария Кожевникова рассказала о своем деде-фронтовике — видео
- 6 мая
- День Победы: Илья Авербух рассказал о своем прошедшем войну дедушке
- 5 мая
- День Победы: Максим Матвеев рассказал о своем деде-фронтовике — видео
- 4 мая
- День Победы: Аделина Сотникова рассказала о своем прадеде — видео
- 3 мая
- День Победы: Леонид Агутин рассказал о своем деде — видео
- 2 мая
- День Победы: Елена Ваенга рассказала о своем прадеде — видео
- 1 мая
- День Победы: Владимир Пресняков рассказал о своем деде — видео
- 30 апр
- День Победы: Мария Миронова рассказала о своем деде — видео
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?