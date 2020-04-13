«Дед мне не нужен»: новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее

Лолита Милявская, еще до конца не оформившая развод со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым, уже встретила новую любовь, о чем сообщила публике некоторое время назад. Теперь же во время очередного онлайн «утренника» Ольги Бузовой певица рассказала некоторые подробности о своем таинственном избраннике, имя которого она по-прежнему не называет. Во-первых, оказалось, что новый мужчина 56-летней Лолиты снова моложе нее. Правда, не на 11 лет, как Дмитрий Иванов, а всего на восемь. Как пишет Teleprogramma.pro, певица откровенно заявила, что «не настолько стара, чтобы спать с дедом».

«Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Немного моложе, но дед мне не нужен», — цитирует артистку издание.

Лолита рассказала также, что ее избранник — полная противоположность последнему мужу, человек непубличный, у него серьезная должность, и он «категорический противник того, что называется „шоу-бизнес“». Однако несмотря на серьезность отношений, певица просит публику не торопить ее с шестой свадьбой.

«Не надо выдавать меня замуж, дайте еще насладиться свободой», — говорит Лолита.

В феврале, как сообщал 5-tv.ru, Лолита Милявская пообещала представить публике нового возлюбленного в ближайшее время.