«Ни в коем случае»: Лолита Милявская о новом замужестве

Лолита Милявская во время недавнего концерта заявила, что в обозримом будущем не собирается вновь связывать себя узами брака. 56-летняя знаменитость отметила, что ей требуется больше времени, чтобы нагуляться.

«Замуж — ни в коем случае! Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться!» — цитирует певицу сайт Teleprogramma.pro.

Несмотря на громкое заявление, артистка намерена в ближайшее время представить общественности нового возлюбленного. Таинственный спутник оплатил Лолите Милявской отдых в Израиле, который обошелся, по некоторым данным, в 250 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин озвучил необычные факты из жизни Лолиты с пятым мужем. Экс-возлюбленный певицы пичкал ее опасными таблетками и запутался в многочисленных браках.