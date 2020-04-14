Айза Анохина выложила на своей странице в Instagram интригующее фото с не менее интригующей надписью. На снимке дважды разведенная бьюти-блогер и телеведущая сидит в сексуальном белом корсете и прикрытой кружевным воротником грудью, подперев лицо ладонью.

«Я покорно жду любви и много мечтаю. А вы?» — написала Айза под фотографией.

Instagram @aizalovesam

Некоторые подписчики в комментариях действительно делятся с знаменитостью своими грезами, но многие принялись активно обсуждать фигуру и необычный наряд бывшей супруги рэпера Гуфа. А сразу несколько пользователей усмотрели на снимке большое сходство Айзы с Дженнифер Лопес.

«А где грудь?»

«Сдавила грудь, которую надо украшать»;

«Айза, не идет вам образ — груди вашей шикарной не видно»;

«Ай, какая ты тут особо красивая, не могу оторвать глаз!» — пишут поклонники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анохина — фамилия второго мужа Айзы. До 2013 года она была супругой Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф. У пары есть общий сын Сами. Позже она вышла замуж за бизнесмена, родила еще одного сына, но в конце 2019 года стало известно, что пара расстается. На фоне этой новости появились слухи о воссоединении Айзы с Гуфом.