Бывшая модель и участница «Дома-2» Валерия Демченко, более известная как Лера Фрост, на своей странице в Instagram опубликовала новое пикантное фото, снятое во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

На снимке 26-летняя полуобнаженная знаменитость позирует в экстравагантном нижнем белье с тарелкой полной бижутерии.

«Как определить ведьму? 1495 год: не тонет в воде. 2020 год: не толстеет на карантине», — написала Лера Фрост.

Instagram @lerafrost

Подписчики участницы телестройки пришли в восторг от ее нового образа. Нахлынувшие эмоции юзеры постарались выразить в комментариях.

«Не, ну а че?! Лерусик, ну ты точно ведьма»;

«Какая ты классная!»

«Бомба!»

«Чудненько выглядишь на фото!»

«Ммм, ты супер!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Лера Фрост прикрыла сексуальное тело газетой вместо платья.