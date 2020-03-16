Звезда «Дома-2» Лера Фрост прикрыла сексуальное тело газетой вместо платья

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост продемонстрировала подписчикам в Instagram два неординарных образа и предложила выбрать лучший. На одном из снимков она появилась в интригующем мини-платье серебристого цвета, которое оголило плечи светской львицы. Сексуальный наряд дополнило утонченное боа из страусиных перьев.

Второй образ получился еще более провокационным. Лера Фрост примерила наряд, созданный из разворота газеты, и подчеркнула его черным аккуратным поясом. Чтобы выглядеть еще более неотразимо, звезда телестройки подобрала лаковые черные ботфорты, модные очки и изысканное колье. Подписчиков больше всего зацепила длина одежды — наряд получился ультракоротким и соблазнительным.

Мнения пользователей разделились. Одни склонились к нежному изящному наряду, а другие выбрали эффектное мини из газеты. Впрочем, большинство фолловеров согласились с тем, что такую сногсшибательную фигуру как у Фрост не может испортить никакая одежда.

«Тебе идет все, во всех образах шикарна!»

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша!»

«Второй надевай, когда за хлебом пойдем!»

«Первый круче», — делились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Фрост показала загорелые ягодицы в неоновых стрингах.