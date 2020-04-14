Видео: в Петербурге автомобиль каршеринга перевернулся после маневра
Инцидент произошел вечером 13 апреля в Калининском районе Северной столицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Автомобиль каршеринговой компании перевернулся после неудачного маневра в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла вечером 13 апреля на кольце Северного и Гражданского проспектов.
По предварительным данным, девушка за рулем арендованного Renault Kaptur внезапно решила перестроиться вправо и подрезала Kia Rio. В считанные секунды компактный кроссовер оказался на крыше.
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. О состоянии водителя и ее пассажиров информации нет. По некоторым данным, серьезных травм они не получили. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что временный запрет на работу каршеринга введен в Петербурге. О приостановке оказания услуг краткосрочной аренды авто сообщается на сайте администрации Северной столицы.
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