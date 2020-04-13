Временный запрет на работу каршеринга введен в Санкт-Петербурге

В Петербурге временно приостановлена работа каршеринга. Информация об этом появилась на сайте администрации Северной столицы.

Соответствующее изменение в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор города Александр Беглов.

«Согласно изменениям по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — говорится в сообщении.

Работа каршеринга приостановлена с сегодняшнего дня и в Москве.

По состоянию на 13 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 18 328 человек. В Москве зафиксировано 11 513 инфицированных, в Петербурге 678.

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