«Аэрофлот» во второй раз сократил количество внутренних рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» снова сократила количество внутренних рейсов. Это следует из данных на сайте перевозчика, сообщает ТАСС. Уменьшение количества рейсов коснулось таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

Ранее компания-перевозчик информировала своих потенциальных клиентов о временном уменьшении числа перелетов внутри страны из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». На тот момент «Аэрофлот» минимизировал число перелетов в день во многие регионы до одного. Тогда сокращение коснулось Барнаула, Нижневартовска, Красноярска, Ставрополя, Сургута, Тюмени и других городов.

Если сравнить расписание перевозчика по внутренним рейсам с 4 по 10 апреля, то в период с 14 по 20 апреля на пяти наиболее популярных направлениях авиакомпания во второй раз сократила количество рейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД сокращают пассажирские перевозки из-за введения ограничительных мер по COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112