Изменения коснулись таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

«Аэрофлот» во второй раз сократил количество внутренних рейсов

Фото: Известия / Павел Бедняков

Авиакомпания «Аэрофлот» снова сократила количество внутренних рейсов. Это следует из данных на сайте перевозчика, сообщает ТАСС. Уменьшение количества рейсов коснулось таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

Ранее компания-перевозчик информировала своих потенциальных клиентов о временном уменьшении числа перелетов внутри страны из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». На тот момент «Аэрофлот» минимизировал число перелетов в день во многие регионы до одного. Тогда сокращение коснулось Барнаула, Нижневартовска, Красноярска, Ставрополя, Сургута, Тюмени и других городов.

Если сравнить расписание перевозчика по внутренним рейсам с 4 по 10 апреля, то в период с 14 по 20 апреля на пяти наиболее популярных направлениях авиакомпания во второй раз сократила количество рейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД сокращают пассажирские перевозки из-за введения ограничительных мер по COVID-19.

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