Мария Лиман заявила, что ей «уже надоело нюхать воздух через маленькую щелочку».

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Самоизоляция во время пандемии коронавируса не всем знаменитостям дается легко. Так, на отсутствие свободы пожаловалась российская модель, звезда Playbоу Мария Лиман. Очевидно, чтобы хоть как-то себя подбодрить манекенщица опубликовала в Instagram весьма пикантное фото. На снимке красавица позирует у знаменитой красной телефонной будки в Лондоне.

Мария Лиман на опубликованном фото одета в кокетливые босоножки, элегантный берет, обтягивающие брюки в клетку и черный топ с откровенным декольте.

«Хочу на свободу! Хочу бегать, прыгать и резвиться! Хочу биться головой об зеленую травку и лежать животиком к солнышку. Мне уже надоело нюхать воздух через маленькую щелочку!» — заявила она.

Instagram @liman_maria

Поклонники Марии Лиман высоко оценили размещенное фото. В очередной раз фанаты восхитились идеальной фигурой и потрясающей внешностью любимицы. Под публикацией подписчики оставили множество восхищенных комментариев.

«Милая!»

«Такая красавица!» — написали фолловеры.

Однако некоторые пользователи соцсети остались недовольны опубликованным снимком. По их мнению, Мария Лиман разместила недостаточно откровенное фото.

«Снова одетая! Не для того мы здесь собрались», — иронично отметил юзер.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Playbоу вспомнила свою фигуру до карантина.

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