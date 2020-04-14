Звезда Playbоу затосковала в самоизоляции и показала откровенное декольте
Мария Лиман заявила, что ей «уже надоело нюхать воздух через маленькую щелочку».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: Instagram @liman_maria
Самоизоляция во время пандемии коронавируса не всем знаменитостям дается легко. Так, на отсутствие свободы пожаловалась российская модель, звезда Playbоу Мария Лиман. Очевидно, чтобы хоть как-то себя подбодрить манекенщица опубликовала в Instagram весьма пикантное фото. На снимке красавица позирует у знаменитой красной телефонной будки в Лондоне.
Мария Лиман на опубликованном фото одета в кокетливые босоножки, элегантный берет, обтягивающие брюки в клетку и черный топ с откровенным декольте.
«Хочу на свободу! Хочу бегать, прыгать и резвиться! Хочу биться головой об зеленую травку и лежать животиком к солнышку. Мне уже надоело нюхать воздух через маленькую щелочку!» — заявила она.
Поклонники Марии Лиман высоко оценили размещенное фото. В очередной раз фанаты восхитились идеальной фигурой и потрясающей внешностью любимицы. Под публикацией подписчики оставили множество восхищенных комментариев.
«Милая!»
«Такая красавица!» — написали фолловеры.
Однако некоторые пользователи соцсети остались недовольны опубликованным снимком. По их мнению, Мария Лиман разместила недостаточно откровенное фото.
«Снова одетая! Не для того мы здесь собрались», — иронично отметил юзер.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Playbоу вспомнила свою фигуру до карантина.
Читайте также
86%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?