Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери

42-летняя актриса утверждает, что в столь непростое время ее вдохновляют новости о появлении на свет детей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, @welcometomaria

Актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram редкий архивный снимок единственной дочери Марии. На фотографии наследнице кинозвезды и режиссера Егора Кончаловского всего несколько месяцев от роду. Малышка «позирует» на пеленке и с интересом наблюдает за фотографом.

«Это мой кукусик… Марусик почти 20 лет назад… Здесь ей несколько месяцев отроду», — подписала пост знаменитость.

Instagram @tolkalinaliuba

42-летняя Любовь Толкалина призналась — поделиться архивным снимком ее спровоцировало рождение сразу нескольких деток в ее ближайшем окружении.

«Несколько близких мне девочек сейчас, в эти дни провели на этот свет новых людей. Это моя личная радость и счастье. Узнавая такие новости, мне кажется, все мы рождаемся заново», — сказала она.

По словам актрисы, именно новости о рождении детишек дают ей силы, веру и вдохновение в столь непростое для всех время.

Поклонники Любови Толкалиной не оставили фото ее дочки без внимания. Некоторые даже разглядели, что наследница знаменитостей очень похожа на отца.

«Милашка!»

«Хорошенький кукусик!»

«На папу похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Толкалиной рассказала о том, как похудела на 30 килограммов.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Четверть работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
10:04
Утопающая в цветах Седокова порассуждала о любви и отношениях
9:54
Отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора
9:46
Художник впечатлил интернет оптической иллюзией с бабочкой, оказавшейся голой моделью
9:34
Россияне все чаще стали знакомиться в интернете
9:22
Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
Лидия Федосеева-Шукшина озвучила размер своей пенсии
Жительница Югры пойдет под суд за фейк о больной коронавирусом подруге

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок