Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери

Актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram редкий архивный снимок единственной дочери Марии. На фотографии наследнице кинозвезды и режиссера Егора Кончаловского всего несколько месяцев от роду. Малышка «позирует» на пеленке и с интересом наблюдает за фотографом.

«Это мой кукусик… Марусик почти 20 лет назад… Здесь ей несколько месяцев отроду», — подписала пост знаменитость.

Instagram @tolkalinaliuba

42-летняя Любовь Толкалина призналась — поделиться архивным снимком ее спровоцировало рождение сразу нескольких деток в ее ближайшем окружении.

«Несколько близких мне девочек сейчас, в эти дни провели на этот свет новых людей. Это моя личная радость и счастье. Узнавая такие новости, мне кажется, все мы рождаемся заново», — сказала она.

По словам актрисы, именно новости о рождении детишек дают ей силы, веру и вдохновение в столь непростое для всех время.

Поклонники Любови Толкалиной не оставили фото ее дочки без внимания. Некоторые даже разглядели, что наследница знаменитостей очень похожа на отца.

«Милашка!»

«Хорошенький кукусик!»

«На папу похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Любови Толкалиной рассказала о том, как похудела на 30 килограммов.