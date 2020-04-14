По версии следствия, Владимир Воронцов утверждал, что в одном из учебных заведений Санкт-Петербурга есть зараженные коронавирусом.

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Фото, видео: ВКонтакте @id412060116; 5-tv.ru

Против администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе. Утром в его квартире прошли обыски, пишет РЕН ТВ.

Информацию о проведении обыска у Владимира Воронцова в своем Telegram-канале подтвердил его адвокат Сергей Бадамшин. Правозащитник сообщил, что речь идет о деле по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, 2 апреля в сообществе «Омбудсмен полиции» от имени его администратора разместили сведения о том, что в одном из военных учебных заведений города 70% офицеров и курсантов болеют COVID-19 и якобы их заставляют делать зарядку.

Вот только случаев заражения коронавирусом в данном учебном заведении выявлено не было. С 1 апреля 2020 года за распространение недостоверной информации об эпидемиях начали привлекать к уголовной ответственности.

В настоящий момент в УК РФ ввели статью, предусматривающую наказание до трех лет лишения свободы.

Сообщество «Омбудсмен полиции» в соцсети ВКонтакте насчитывает более 370 тысяч подписчиков. По некоторым данным, Владимир Воронцов уже не единожды судился из-за своих постов в этом паблике.

Ранее 5-tv.ru писал, что два новых уголовных дела возбудили в России из-за фейков о коронавирусе.

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