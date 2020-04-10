Два новых уголовных дела возбудили в России из-за фейков о коронавирусе

Следственный комитет (СК) РФ возбудил два новых уголовных дела из-за распространения недостоверной информации о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как стало известно 5-tv.ru, в первом случае подозреваемые создали сайт, а во втором — использовали YouTube.

Первый фейк был опубликован неустановленным лицом на специально созданном сайте. На портале сообщалось, якобы власти приняли решения о продлении режима самоизоляции на срок от шести месяцев до одного года и введении пропускного режима в Москве.

Второй фейк неизвестный опубликовал 1 апреля на YouTube. В видеоролике сообщалось, будто находящиеся в Сирии российские военнослужащие массово заразились коронавирусом и умирают из-за инфекции.

По обоим преступлениям возбудили уголовные дела по статье 207.1 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбудили в Ленобласти. В нем сообщалось, якобы в закрытом на карантин Волхове появились автоматчики.