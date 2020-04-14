Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

В режиме видеоконференции прошел Высший Евразийский экономический совет. Главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсуждают меры борьбы с коронавирусом. Как сказал Владимир Путин, пандемия оказывает негативное влияние на все сферы жизни во всем мире. Чтобы остановить ее распространение, нужны экстраординарные меры.

«Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках — и в ООН, и группе 20, и в СНГ. И, конечно же, считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕврАзЭС», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что наша страна намерена делиться опытом, работает над вакциной и готова предоставить результаты.

Борьба с пандемией коронавируса не должна остановить международную торговлю. Путин предложил коллегам подумать об обнулении таможенных пошлин в ЕАЭС на необходимую продукцию. И согласился с идеей расширения практики «зеленых коридоров» для движения товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минобороны РФ рассказали об обстановке в армии в условиях пандемии коронавируса.

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