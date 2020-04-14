В Минобороны РФ рассказали об обстановке в армии в условиях пандемии коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом говорится в ответе Минобороны РФ на запрос МИЦ «Известия».

«Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах остается стабильной и полностью контролируемой. В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в войсках развернуты более 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.

«Весь личный состав Вооруженных Сил РФ по прибытию на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. К настоящему времени проведено более 11 тысяч тестирований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за принятых мер уровень заболеваемости органов дыхания у военнослужащих сейчас ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы и средства Минобороны РФ могут привлечь для борьбы с коронавирусом. О такой возможности 13 апреля сообщил президент страны Владимир Путин.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112