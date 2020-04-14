В горах Сочи спасли туристку. Девушка вместе с друзьями пыталась взобраться на вершину горы Сахарная, но на маршруте повредила ногу. Сотрудники МЧС на вертолете доставили пострадавшую в больницу.

Теперь туристам грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и проникновение в Сочинский национальный парк, который закрыт в связи с пандемией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве.

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