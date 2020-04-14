Сотрудники МЧС спасли повредившую ногу туристку в горах Сочи
На вертолете пострадавшую доставили в больницу, теперь ей грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и незаконное проникновение в Сочинский национальный парк.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh; 5-tv.ru
В горах Сочи спасли туристку. Девушка вместе с друзьями пыталась взобраться на вершину горы Сахарная, но на маршруте повредила ногу. Сотрудники МЧС на вертолете доставили пострадавшую в больницу.
Теперь туристам грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и проникновение в Сочинский национальный парк, который закрыт в связи с пандемией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
100%
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?