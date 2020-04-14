За сутки москвичи оформили порядка 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу.

Почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве. Он настоятельно призвал граждан «не оформлять пропуска „просто так“, для галочки или „на всякий случай“». Всего за сутки москвичи оформили порядка 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу.

«По результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тысяч пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН)», — цитирует КР.RU представителя оперативного штаба в Москве.

Известно, что за нарушение правил самоизоляции в столице оштрафованы уже 55 человек. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

Власти Москвы ввели в столице пропускной режим, чтобы не допустить еще большего распространения COVID-19. Получить пропуск в виде специального кода можно через интернет-портал, с помощью СМС на короткий номер или по телефону. Отмечается, что при поездках по городу с собой нужно иметь не только QR-код, но и паспорт. Документы необходимо предъявить по требованию уполномоченных лиц. Пропускная система начнет работать в Москве с 15 апреля.

Существует три категории пропусков для передвижения по столице: для поездок на работу, в медучреждения и по личным делам. В последнем случае специальный код можно получить только два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу.

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