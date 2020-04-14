Новосибирские студенты построили копию своего университета в игре Minecraft

Студенты НГТУ настолько соскучились по учебе, что решили во время самоизоляции построить копию своего ВУЗа в популярной игре Minecraft. Рисовали всего неделю.

Фасады зданий и прилегающую территорию строили по фотографиям из интернета. Особое внимание — деталям. Старались создать университет в реальном масштабе. В планах будущих техников из Новосибирска — нарисовать столовую, кофеавтоматы и даже аудитории, где можно будет слушать виртуальные лекции.

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