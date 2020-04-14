Эксперты рекомендуют не носить во время пандемии COVID-19 вещи с большим количеством декора.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Дмитрий Коротаев,

Тема:
Эпидемия коронавируса

Микробиологи и эксперты по тканям рассказали «Известиям», какая одежда лучше всего защищает от коронавирусной инфекции COVID-19, а от какой на время пандемии лучше отказаться.

«Вирус достаточно легко цепляется к материалам, из которых сделаны маски. Причем чем меньше размер пор (расстояние между нитями) и чем больше в маске слоев, тем лучше вирус задерживается в самой ткани. То есть он „цепляется“ за материал и имеет меньше шансов „вылететь“ наружу», — рассказал руководитель научно-образовательного отдела московской лаборатории VetUnion Сергей Коняев.

Из его слов следует, что во время пандемии лучше всего носить одежду из плотной ткани с низкой пористостью и фактурной поверхностью. Например, из атласа, сатина, твида, искусственной замши, вельвета и бархата. При этом нужно иметь в виду, что частицы SARS-CoV-2 надолго задерживаются на таких вещах. Поэтому после прихода домой их нужно дезинфицировать — вывесить на солнце на несколько часов или постирать при температуре более 60 градусов.

Одежду из ткани-марлевки или трикотажные изделия пока лучше убрать в шкаф. Как сообщила Ирина Рыбаулина, завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ имени Косыгина, у этих материалов высокие показатели пористости. Также не стоит выбирать костюмы с большим количеством декора — пуговицами, молниями и другими деталями из пластика и металла. Дело в том, что на них коронавирус может оставаться жизнеспособным до трех суток. Это же касается украшений для волос.

Ранее 5-tv.ru сообщал о местах с высоким риском заражения коронавирусом. Врач Владимир Зайцев также порекомендовал посылать в магазин или аптеку одного и того же члена семьи.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 апр
Концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы после комы
14 апр
«Коронавирус — я не твой!» — Тарзан вызвал СОVID-19 на бой
14 апр
«Втридорога брать не стоит»: Милонов о желании Успенской зарабатывать на видеопоздравлениях
14 апр
Эпидемиолог: коронавирус передается от человека к человеку в радиусе четырех метров
14 апр
В Минобороны РФ рассказали об обстановке в армии в условиях пандемии коронавируса
14 апр
Правительство РФ выделило 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
14 апр
Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики
14 апр
Путин назвал единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом
14 апр
Московские полицейские начнут проверять спецпропуска у всех въезжающих в город
14 апр
Бизнесу в России пророчат со временем кардинальную смену профиля

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Последние новости

19:22
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
19:15
Как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте
19:04
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября
18:52
Жена внука Пугачевой снялась в домашней обстановке с любимым шпицем
18:39
Новосибирские студенты построили копию своего университета в игре Minecraft
18:26
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок