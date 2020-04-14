Советы микробиологов: какая одежда лучше всего защищает от коронавируса
Эксперты рекомендуют не носить во время пандемии COVID-19 вещи с большим количеством декора.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Дмитрий Коротаев,
Микробиологи и эксперты по тканям рассказали «Известиям», какая одежда лучше всего защищает от коронавирусной инфекции COVID-19, а от какой на время пандемии лучше отказаться.
«Вирус достаточно легко цепляется к материалам, из которых сделаны маски. Причем чем меньше размер пор (расстояние между нитями) и чем больше в маске слоев, тем лучше вирус задерживается в самой ткани. То есть он „цепляется“ за материал и имеет меньше шансов „вылететь“ наружу», — рассказал руководитель научно-образовательного отдела московской лаборатории VetUnion Сергей Коняев.
Из его слов следует, что во время пандемии лучше всего носить одежду из плотной ткани с низкой пористостью и фактурной поверхностью. Например, из атласа, сатина, твида, искусственной замши, вельвета и бархата. При этом нужно иметь в виду, что частицы SARS-CoV-2 надолго задерживаются на таких вещах. Поэтому после прихода домой их нужно дезинфицировать — вывесить на солнце на несколько часов или постирать при температуре более 60 градусов.
Одежду из ткани-марлевки или трикотажные изделия пока лучше убрать в шкаф. Как сообщила Ирина Рыбаулина, завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ имени Косыгина, у этих материалов высокие показатели пористости. Также не стоит выбирать костюмы с большим количеством декора — пуговицами, молниями и другими деталями из пластика и металла. Дело в том, что на них коронавирус может оставаться жизнеспособным до трех суток. Это же касается украшений для волос.
Ранее 5-tv.ru сообщал о местах с высоким риском заражения коронавирусом. Врач Владимир Зайцев также порекомендовал посылать в магазин или аптеку одного и того же члена семьи.
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