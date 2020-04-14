Алла Пугачева и Максим Галкин часто устраивают семейные субботники, привлекая к уборке своих детей — шестилетних двойняшек Лизу и Гарри. Малыши не только наслаждаются прогулкой, но и делают полезное дело. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

В этот раз с помощью садового пылесоса дети убирали сухую листву с придомовой территории. Процессом руководил Галкин. Артист выложил видео в сторис Instagram.

«Вот они, раздуватели сухой листвы», — подшутил над двойняшками Максим.

В прошлый раз дети убирались в особняке. Лиза протирала пыль с мебели, а Гарри «вооружившись» веником, подметал полы. После чего дети переоделись, помыли руки, и вся семья отправилась на обед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Пугачевой и Галкина поздравила всех с Вербным воскресеньем стихами.