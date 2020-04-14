Продюсер объяснил, почему зарабатывать на онлайн трансляциях не стыдно.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

Знаменитый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал решение певицы Любови Успенской вести торжества в онлайн-формате на фоне ситуации с коронавирусом.

По его словам, в стремлении человека зарабатывать любыми легальными и доступными способами нет ничего предосудительного.

«Это ее право. И никто не вправе давать ей советы. Она взрослая женщина. У нее есть колоссальный жизненный опыт», — заявил Пригожин отметив, что полностью поддерживает звезду.

Кроме того, продюсер обратился к коллегам, которые открыто критикуют Успенскую за ее стремление заниматься делом в самоизоляции. В частности, Иосиф жестко ответил Юрию Лозе, ранее обвинившему певицу в том, что она банально «торгует лицом» в такое нелегкое время.

«Ребята, давайте мы сегодня, учитывая обстановку, учитывая тот кризис, в котором мы оказались все вместе, немножко остановимся от каких-то резких заявлений. Да и вообще, сегодня какую-либо травлю в отношении артистов, в отношении кого-либо нужно приостановить. Мне кажется, что ничего хорошего это не дает. Кроме раздражения», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

В числе прочего Пригожин отметил, что в настоящий момент россияне страдают не только от экономического кризиса, но и зачастую находятся на грани нервного срыва из-за накалившей обстановки с COVID-19. Поэтому сегодня, как никогда ранее, особо важно избегать любых конфликтов. Ну, а осуждать кого-либо за желание поддержать свое благосостояние и вовсе бессмысленно.

«Давайте сегодня будет помогать друг другу, будем отзывчивыми и добрыми. Как хочет Успенская, пусть так и зарабатывает. Какая вам разница? Я правда не понимаю. Все зарабатывают, как могут!» — подытожил знаменитый продюсер.

Накануне в своем Instagram-аккаунте Любовь Успенская пожаловалась подписчикам на то, что сейчас «приходится отменять или переносить массу мероприятий, свадеб, юбилеев и других празднований». Певица заявила: несмотря на это, она планирует радовать своих поклонников и дальше. Звезда нашла выход из сложной ситуации — будет зарабатывать на записи видеопоздравлений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что именно думает Юрий Лоза о стремлении Любови Успенской зарабатывать в условиях самоизоляции.

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