Певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу решения исполнительницы Любови Успенской записывать видеопоздравления на праздники во время пандемии коронавируса.

«Во все времена был такой институт „свадебных генералов“. Когда приглашался известный человек на какое-то мероприятие, на торжество, на день рождения, на свадьбу. <…> Его присутствие сразу приподнимало это мероприятие, значимости добавляло», — высказался знаменитость.

По словам Юрия Лозы, у всех артистов есть некий «загашник». Обладает таким, по его мнению, и Любовь Успенская. Певец утверждает — в последнее время исполнительница очень много работала, поэтому не нуждается в деньгах. Сообщение о том, что звезда шансона планирует записывать видеопоздравления, музыкант считает простым пиаром.

«У нее где-то в загашнике должны быть несколько денежек, позволяющих пережить эти две недели. Я не думаю, что у нее сейчас такая ситуация экстренная, что она может встать в очередь за бесплатным супом… У нее в загашнике что-то должно быть» — сказал певец.

Накануне в своем Instagram-аккаунте Любовь Успенская пожаловалась подписчикам на то, что сейчас «приходится отменять или переносить массу мероприятий, свадеб, юбилеев и других празднований». Певица заявила — несмотря на это, она планирует радовать своих поклонников и дальше.

«Я с радостью запишу для вас видеопоздравление, которое навсегда останется с вами, будет неожиданным, подарит улыбку и приятные эмоции. За подробностями вы можете обратиться к моей PR-команде!» — написала звезда в микроблоге.

Instagram @uspenskayalubov_official

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