Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Депутаты Госдумы приняли закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат. Согласно ему, теперь днем окончания Второй мировой войны официально будет 3 сентября, сообщает «Экономика сегодня».

С 2010 года днем окончания крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества в России считалось 2 сентября. Именно в этот день в 1945 году был подписан акт о капитуляции Японии. Следующий день того же года был признан в СССР государственным праздником — Днем Победы над Японией. Правда, уже в 1947-м он снова стал рабочим, а потом и вовсе забылся как праздник.

Данную инициативу предложили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и еще три парламентария. В сопроводительных документах к законопроекту сказано, что он направлен на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Минобороны РФ рассекретило документы о взятии Вены. Публикация материалов из фондов Центрального архива военного ведомства посвящена 75-летию изгнания из столицы Австрии фашистов.