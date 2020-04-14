Как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте

Эксперты разработали ряд дополнительных мер, которые помогут сделать поездку максимально безопасной в период пандемии.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Кристина Кормилицына; www.globallookpress.com / Judith Thomandl

Несмотря на жесткие ограничительные меры на фоне угрозы заражения коронавирусом, некоторые россияне вынуждены работать в прежнем режиме и добираться до офисов и заводов посредством общественного транспорта.

В связи с этим специалисты сервиса Туту.ру провели исследование и разработали перечень дополнительных рекомендаций, придерживаясь которого пассажиры смогут максимально обезопасить себя от инфицирования COVID-19, пишет РИА Новости.

Так, например, специалисты настаивают, что очень важно избегать поездок в час пик, менять одежду после каждого выхода в люди, не касаться лица и держаться за поручни только через печатки или любую другую ткань.

«Выбирайте для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна: днем, поздним вечером или очень ранним утром. Избегайте тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми, после выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По завершении поездки переоденьтесь, а „дорожную“ одежду постирайте. По возможности вымойте голову (если волосы длинные, во время поездки собирайте их в хвост или косу)», — дополнили эксперты.

Кроме того, врач-инфекционист Виктория Валикова, участвовавшая в исследовании, заключила, что электрички и автобусы представляют для пассажиров большую угрозу, чем самолеты или даже поезда. Так, по словам медика, если в одном вагоне поезда или на борту самолета единовременно находится строго определенное по количеству посадочных мест число граждан, то в маленький салон автобуса может единовременно набиться до 50 граждан. В вагон электрички же регулярно пытаются втиснуться до 250 пассажиров.

Понимая всю сложность ситуации, сегодня транспортные компании максимально ужесточили контроль за чистотой в автобусах и пригородных поездах.

«Водители неоднократно в течение дня протирают дезинфицирующими средствами поручни, ручки дверей и сидения на конечных остановках. Автобусы проветривают, убирают и повторно дезинфицируют. Кроме того, водителям выдали запас одноразовых масок и дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук», — отметили авторы исследования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая одежда лучше всего способна защитить от коронавируса.

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