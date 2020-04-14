В Москве и Петербурге проверяют сервисы каршеринга, которые из-за коронавируса должны остановить работу.

Большинство приложений добросовестно отключили поиск авто и рекомендовали пользователям оставаться дома, но некоторые на запрет не отреагировали.

При этом, машины в аренду стали еще опаснее, сейчас их никто не дезинфицирует.

Кирилл Сергеев убедился, в Северной столице проехаться в потенциально зараженном транспорте проще простого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве.

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