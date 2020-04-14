Решение о приостановке деятельности компаний в Москве и Петербурге, сдающих в аренду автомобили, приняли, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

В Москве и Петербурге проверяют сервисы каршеринга, которые из-за коронавируса должны остановить работу.

Большинство приложений добросовестно отключили поиск авто и рекомендовали пользователям оставаться дома, но некоторые на запрет не отреагировали.

При этом, машины в аренду стали еще опаснее, сейчас их никто не дезинфицирует.

Кирилл Сергеев убедился, в Северной столице проехаться в потенциально зараженном транспорте проще простого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почти миллион пропусков с недостоверными данными аннулируют в Москве.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
Кто хуже? ТОП невыносимых бывших по знаку зодиака

Последние новости

21:59
«Очень сильно влияние Сатурна»: ведунья рассказала, когда ждать окончания пандемии
21:49
Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей
21:38
Анастасия Решетова приревновала Тимати к кошке — видео
21:25
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
21:15
Врачи предупредили о симптоме коронавируса, при котором нужно вызывать скорую
21:00
Кто хуже? ТОП невыносимых бывших по знаку зодиака

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок