Почему не все сервисы каршеринга приостановили работу, несмотря на запрет властей
Решение о приостановке деятельности компаний в Москве и Петербурге, сдающих в аренду автомобили, приняли, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
В Москве и Петербурге проверяют сервисы каршеринга, которые из-за коронавируса должны остановить работу.
Большинство приложений добросовестно отключили поиск авто и рекомендовали пользователям оставаться дома, но некоторые на запрет не отреагировали.
При этом, машины в аренду стали еще опаснее, сейчас их никто не дезинфицирует.
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