Эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции
Владимир Воронцов стал фигурантом уголовного дела за распространение фейков о коронавирусе. Полицией также задержаны двое его сторонников.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: YouTube / Медиасиндикат М.тв; 5-tv.ru
Эксклюзивные фото, сделанные во время обыска в квартире администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, появились в распоряжении 5-tv.ru. Ранее он стал фигурантом уголовного дела из-за распространения ложных сведений о коронавирусе. У создателя паблика прошли обыски, его задержали.
На кадрах задержания видно, как правоохранители выводят Владимира Воронцова из подъезда. РЕН ТВ сообщает, что мужчина оскорблял журналистов и сотрудников полиции.
Ситуацию прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
«Неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов в открытом доступе в сети интернет публично размещено под видом достоверного сообщения анонимного автора, содержащее заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — сообщил представитель ведомства.
2 апреля, по данным следствия, в сообществе «Омбудсмен полиции» от имени его администратора разместили сведения о том, что в одном из военных учебных заведений города 70% преподавателей и курсантов болеют COVID-19. Данная информация, как выяснилось позже, не соответствовала действительности.
Помимо Владимира Воронцова задержаны два его сторонника, которые устроили провокацию после обысков в квартире создателя паблика. Предварительно, полицией у дома администратора сообщества задержаны двое мужчин — 1986-го и 1994 года рождения.
Адвокат Владимира Воронцова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале сообщил, что его клиент стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Ранее 5-tv.ru писал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?