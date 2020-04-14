Эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции

Владимир Воронцов стал фигурантом уголовного дела за распространение фейков о коронавирусе. Полицией также задержаны двое его сторонников.

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Фото, видео: YouTube / Медиасиндикат М.тв; 5-tv.ru

Эксклюзивные фото, сделанные во время обыска в квартире администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, появились в распоряжении 5-tv.ru. Ранее он стал фигурантом уголовного дела из-за распространения ложных сведений о коронавирусе. У создателя паблика прошли обыски, его задержали.

На кадрах задержания видно, как правоохранители выводят Владимира Воронцова из подъезда. РЕН ТВ сообщает, что мужчина оскорблял журналистов и сотрудников полиции.

Ситуацию прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«Неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов в открытом доступе в сети интернет публично размещено под видом достоверного сообщения анонимного автора, содержащее заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — сообщил представитель ведомства.

2 апреля, по данным следствия, в сообществе «Омбудсмен полиции» от имени его администратора разместили сведения о том, что в одном из военных учебных заведений города 70% преподавателей и курсантов болеют COVID-19. Данная информация, как выяснилось позже, не соответствовала действительности.

Помимо Владимира Воронцова задержаны два его сторонника, которые устроили провокацию после обысков в квартире создателя паблика. Предварительно, полицией у дома администратора сообщества задержаны двое мужчин — 1986-го и 1994 года рождения.

Адвокат Владимира Воронцова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале сообщил, что его клиент стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Ранее 5-tv.ru писал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.

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