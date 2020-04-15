Секс-символ американских боев без правил завела сеть зажигательными танцами
Пейдж Ванзант записала сразу несколько танцевальных роликов со своим мужем — бойцом ММА Остином Вандерфордом.
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Фото, видео: Instagram @paigevanzant
Секс-символ американских боев без правил Пейдж Ванзант осваивает TikTok и покоряет соцсети зажигательными танцами вместе со своим мужем — бойцом ММА Остином Вандерфордом. На своей странице в Instagram знаменитая блондинка выложила сразу несколько роликов, на которых спортивная семейка лихо выделывает различные танцевальные па и не только их на террасе, на парковке, на дороге и даже в комнате. Меньше чем за день каждое видео набрало по полмиллиона просмотров.
Пейдж Ванзант 26 лет, она бывшая модель, выступающая в турнирах UFC. Из 12 поединков девушка за свою карьеру одержала восемь побед и четыре поражения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пейдж Ванзант давала мастер-класс американским морпехам и чуть не удушила одного из них.
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