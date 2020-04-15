Еще 11 пациентов стали жертвами коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом по данным Оперативного штаба, с начала пандемии в столице скончались 106 человек с диагнозом COVID-19.

Количество выявленных инфицированных в России превысила 21 тысячу человек. В Москве зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал все медучреждения РФ быть готовыми к оказанию помощи пациентам со смертельно опасным вирусом.

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