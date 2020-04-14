Все медучреждения РФ призвали быть готовыми к оказанию помощи пациентам с коронавирусом
По словам министра здравоохранения, даже непрофилированные медицинские организации должны быть в режиме полной готовности.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Все медучреждения России призвали быть готовыми к оказанию помощи пациентам с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства, в режиме полной готовности должны быть даже непрофилированные медицинские организации.
Мурашко также отметил, что в более чем половине регионов РФ медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь больным с COVID-19. При этом министр признал, что некоторым больницам и клиникам не хватает средств индивидуальной защиты, но этот дефицит устраняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, что одна из российских компаний создала лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. В ближайшее время лекарство пройдет клинические испытания.
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