Все медучреждения РФ призвали быть готовыми к оказанию помощи пациентам с коронавирусом

Все медучреждения России призвали быть готовыми к оказанию помощи пациентам с коронавирусом. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, в режиме полной готовности должны быть даже непрофилированные медицинские организации.

Мурашко также отметил, что в более чем половине регионов РФ медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь больным с COVID-19. При этом министр признал, что некоторым больницам и клиникам не хватает средств индивидуальной защиты, но этот дефицит устраняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, что одна из российских компаний создала лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. В ближайшее время лекарство пройдет клинические испытания.

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