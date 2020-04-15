С 15 апреля попасть в столицу можно только по спецпропуску. Водителям приходится ждать в очереди по несколько часов.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Водители, которые пытаются в эти минуты въехать в Москву, стоят в многокилометровых пробках. На въезде в город в полную силу заработали блокпосты. Попасть в столицу можно только по спецпропуску. Водителям приходится ждать в очереди по несколько часов.

Кроме того, сегодня в столице начнут выписывать первые штрафы за отсутствие электронных пропусков. Нарушители заплатят пять тысяч рублей, машину эвакуируют. А это еще пять тысяч.

На въезде и выезде из Москвы сейчас действуют больше 150 блокпостов. Все они работают в круглосуточном режиме.

Тем временем пропуска для свободного перемещения в условиях самоизоляции ввели и в Калинградской области. Соответствующие документы будут выдавать работодатели, если компания входит в перечень имеющих разрешение на работу во время карантина. Представителям экстренных служб достаточно служебного удостоверения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где можно оформить цифровой документ для передвижения по Москве.

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