Изоляция изменит этот мир до неузнаваемости, твердят скептики. О том, какими выйдут из своих домов девушки, которые больше двух недель не посещали салоны красоты из-за пандемии коронавируса, уже слагают легенды. Реальные советы, как не запустить себя в это непростое время 5-tv.ru дал стилист, суперзвезда Сергей Зверев.

По его словам, даже в изоляции нужно пощадить родных и не пугать их своим видом. Но и в попытках сохранить красоту нужно быть осторожными, чтобы последствия домашнего ухода за собой не стали катастрофическими.

«Ресницы, как я понимаю, уже у многих отвалились, либо наоборот, навыворот. Выглядит, конечно… Поэтому надо как-то умудриться на реснички нанести жирный крем, чтобы с корнем их не отрывать. Он ослабит силу клея, и можно будет ресницы аккуратно снять. Потому что, когда вы их выдергиваете на нервах, вы их выдергиваете вместе со своими. Надо очень аккуратно. Но в любом случае, наши девушки, наши женщины самые красивые!» — подытожил Зверев.

Тема красоты в условиях изоляции уже породила волну юмористических скетчей. Так, известный блогер Ида Галич пофантазировала на тему того, как представительницы слабого пола будут себя вести, если им надолго запретят посещать салоны красоты. Как писал ранее 5-tv.ru, она опубликовала ролик, в котором высмеяла поведение девушек во время карантина, объявленного в связи с коронавирусом.