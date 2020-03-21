Известный российский блогер Ида Галич пофантазировала на тему того, как представительницы слабого пола будут себя вести, если им надолго запретят посещать салоны красоты. Звезда опубликовала в Instagram ролик, в котором высмеяла поведение девушек во время карантина, объявленного в связи с коронавирусом.

«Шел 14 день карантина. Девушки две недели не посещали салоны красоты», — гласит запись в начале ролика.

На кадрах «лирическая героиня» Иды Галич предстала настоящим чудовищем с выпавшими ресницами, отросшими ногтями, волосатыми ногами и ужасной прической. При этом любая попытка девушки изменить свою внешность к лучшему самостоятельно заканчивалась провалом.

Меньше чем за сутки видео набрало более 2,2 миллиона просмотров. Его прокомментировали больше трех тысяч пользователей соцсети. Поклонницам артистки ролик показался максимально жизненным.

«Жиза!»

«Это прямо я. Уже не один фильтр не помогает…»;

«О, как правдиво!..» — написали фолловеры.

Ида Галич, несмотря на шутливый тон публикации, все же напомнила россиянам о важности соблюдения условий карантина.

«Друзья, карантин — дело серьезное. Самоизоляция — путь к скорейшему завершению всего этого грустного мероприятия. Берегите себя и ловите позитивные вайбы», — высказалась звезда в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич устроила месячному сыну профессиональную фотосессию.