Пошутил? Сергей Шнуров заявил Кержакову, что болеет коронавирусом
Заявление артист сделал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров ошарашил своих поклонников неожиданным заявлением. Во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова артист заявил, что заразился коронавирусом.
«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом. Я всех заражаю», — обратился музыкант к спортсмену.
Шнуров добавил, что в данный момент он находится на даче в Санкт-Петербурге, где ходит в магазин в маске, а также солнечных очках — их исполнитель надевает, чтобы посетители его не узнали. Кержакову певец также посоветовал только в таком виде появляться в общественных местах.
Многие фанаты были крайне удивлены заявлению музыканта, а часть решили, что он все-таки пошутил.
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