Концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы после комы
Народная артистка РСФСР находится в сознании.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщил концертный директор певицы Сергей Горох.
«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», — сообщил Горох.
Как писал 5-tv.ru, 70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу около двух недель назад. Ее госпитализировали с воспалением легких, состояние стремительно ухудшалось.
Пресса писала, что врачам пришлось подключить артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние медикаментозной комы. Она лежала без сознания в течение нескольких дней. Результаты анализов на коронавирус показали отрицательный результат.
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