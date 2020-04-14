Народная артистка РСФСР находится в сознании.

Концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы после комы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщил концертный директор певицы Сергей Горох.

«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», — сообщил Горох.

Как писал 5-tv.ru, 70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу около двух недель назад. Ее госпитализировали с воспалением легких, состояние стремительно ухудшалось.

Пресса писала, что врачам пришлось подключить артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние медикаментозной комы. Она лежала без сознания в течение нескольких дней. Результаты анализов на коронавирус показали отрицательный результат.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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