Как обезопасить себя от интернет-мошенников

Всплеск киберпреступлений зафиксирован в России. Преступники обманывают доверчивых граждан, активно пользуясь ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

В России зафиксирован всплеск киберпреступлений. Мошенники сейчас активно пользуются ситуацией вокруг коронавируса и обманывают доверчивых граждан. Схема простая, как правило — это звонок из липовой организации, к примеру из Центра финансовой защиты и предложение о компенсации на период пандемии. Следователи еще раз напоминают — никому нельзя сообщать данные своей банковской карты.

Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин продолжит. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумывают новые способы обмана граждан в период самоизоляции.

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