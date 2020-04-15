Как обезопасить себя от интернет-мошенников
Всплеск киберпреступлений зафиксирован в России. Преступники обманывают доверчивых граждан, активно пользуясь ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru
В России зафиксирован всплеск киберпреступлений. Мошенники сейчас активно пользуются ситуацией вокруг коронавируса и обманывают доверчивых граждан. Схема простая, как правило — это звонок из липовой организации, к примеру из Центра финансовой защиты и предложение о компенсации на период пандемии. Следователи еще раз напоминают — никому нельзя сообщать данные своей банковской карты.
Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин продолжит. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумывают новые способы обмана граждан в период самоизоляции.
Читайте также
80%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?