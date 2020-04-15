Бывший гражданский муж Аллы Пугачевой, музыкальный продюсер Евгений Болдин опроверг информацию о том, что неизвестные разбили BMW, принадлежащий его семье, в день рождения Примадонны. Как заметил экс-возлюбленный певицы в беседе с 5-tv.ru, в этот день публика находит самые изощренные способы, чтобы вспомнить о нем, как о бывшем спутнике знаменитой «женщины, которая поет».

«Чушь полная! Я даже удивился, кто это придумал. Нет, конечно, глупость какая. Не знают, что в день рождения Пугачевой сделать, лишь бы вспомнить меня», — заявил Болдин.

Ранее сайт KP.RU сообщал со ссылкой на источники, что автомобиль, принадлежащий семье бывшего спутника Пугачевой, разбили прямо в элитной Барвихе.

Евгений Болдин и Алла Пугачева прожили вместе с 1985 года по 1993-й год. Будучи музыкальным продюсером, он принял деятельное участие в становлении новой звезды. После расставания с Примадонной он женился еще раз, его избранницей стала Марина Лях. Брак стал третьим по счету.

15 апреля Алла Пугачева празднует день рождения. В 2020 году ей исполняется 71 год. В честь этого праздника 5-tv.ru подготовил тест на знание истории жизни Примадонны.