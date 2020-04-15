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Путин предложил включить в число предприятий МСП, пострадавших от коронавируса, непродовольственные магазины

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Карина Бернтгольц
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Президент РФ призвал обеспечить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин во время его обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом призвал предоставить финансовую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате эпидемии. Кроме того, глава РФ, предложил включить в перечень предприятий малого и среднего предпринимательства непродовольственные магазины.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную помощь со стороны государства. <…> Объем поддержки компании будет исходить из количества сотрудников», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что на каждого сотрудника будет выделено 12,1 тысячи рублей. Как пояснил президент государства, финансовая поддержка на зарплату работников за апрель поступит с 18 мая.

Как сообщал 5-tv.ru, 14 апреля Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Во время него он рассказал о вреде коронавируса для экономики и необходимости новых мер поддержки.

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