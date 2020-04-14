Экономическая ситуация в России изменилась из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и требует дополнительных шагов от власти. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики — я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете — у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики — а значит, для граждан», — сказал глава государства.

Путин отметил, что из-за коронавируса объемы розничной торговли в России сократились на 35%. Из-за снижения спроса с серьезным давлением столкнулся бизнес. Многие компании были вынуждены поставить на паузу свои инвестпланы, что привело к «фактической стагнации кредитования реального сектора экономики». Также сократилось количество выданных ипотечных кредитов.

«Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями <…> Мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики», — сказал президент.

Он напомнил, что на прошлой неделе поручил правительству разработать программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранении занятости и доходов людей. Также он просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Уже принятые правительством меры поддержки, потребуют объема средств в размере 1,2% ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом. Заявление он сделал 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

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