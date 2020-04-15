Путин потребовал направить регионам 200 миллиардов рублей в связи с пандемией
Государственные средства призваны обеспечить устойчивость областных бюджетов в условиях распространения COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с членами правительства по ситуации с коронавирусом призвал направить регионам дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов в условиях пандемии.
«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», — подчеркнул глава РФ.
Кроме того, как ранее писал 5-tv.ru, президент предложил оказать финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, понесшим серьезные убытки из-за эпидемии COVID-19. Условие для получения денежной помощи — сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.
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