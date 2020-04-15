«Не делайте так больше»: Решетова перевоплотилась в школьницу и бабушку
Возлюбленная Тимати посмеялась над собой во время затянувшейся самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Вошедшая в режим самоизоляции школьница выйдет оттуда бабушкой — таков посыл нового поста от Анастасии Решетовой. Избранница рэпера Тимати записала на смартфон видео, где попеременно показалась подписчикам в трех обличиях: подростка, женщины своего возраста и пожилой женщины. Такого эффекта ей удалось добиться с помощью умелого обращения с макияжем.
Мастер-класс по перевоплощению поклонники модели оценили на отлично. И если образ пожилой дамы отпугнул их, то неожиданное омоложение всех приятно удивило. Причем скинуть десяток лет красавице оказалось несложно: она лишь убрала волосы в два хвоста, подобрала милое платье, немного подкрасила губы и подвела глаза.
К каждой из возрастных стадий Решетова подобрала свой музыкальный фрагмент. Старение на видео у нее почему-то ассоциируется с песней из репертуара Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» — не самый удачный кивок в сторону Примадонны в день ее 71-летия. Но фанаты не стали заострять на этом внимание, поскольку в целом номер произвел впечатление.
«Ой, жесть какая! Не делайте так больше»;
«Настя, красивая во всех трех стадиях»;
«Главное — поменьше косметики или отсутствие ее вообще»;
«Без косметики прямо дитя-дитя!»;
«Чувствую, мы так и не заметим, как постареем на карантине», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова приревновала Тимати к кошке.
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