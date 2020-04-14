Анастасия Решетова приревновала рэпера Тимати к коту. На своей странице в Instagram избранница музыканта выложила видео, на котором музыкант нежится в постели рядом с любимым питомцем, гладит его, а тот в ответ осторожно мнет лапами грудь хозяина.

«Он раньше так делал только мне!» — подписала ролик Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ее немного успокоило объяснение, что запечатленный на видео кошачий жест означает, что кот считает Тимати своей собственностью.

«Серьезно? А я думала, это любовь!» — обрадовалась Анастасия.

Как ранее писал 5-tv.ru, всего у Тимати и Решетовой четыре питомца семейства кошачьих. И все — непростые. Кот Салем — помесь пустынной рыси с домашней кошкой, бенгальский кот Джамал, Багира — гибрид домашней кошки с диким африканским сервалом (порода называется «саванна») и хауси Хусейн — эта порода выведена путем скрещивания абиссинской кошки с диким камышовым котом.