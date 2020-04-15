У 25 человек из психдиспансера в Москве обнаружены признаки ОРВИ
В настоящий момент уже 19 заболевших госпитализированы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
У 25 пациентов одного из московских психонервологических диспансеров выявлены признаки ОРВИ. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас 19 из них госпитализированы. По предварительным данным, у одного из заболевших поднялась температура выше 39 градусов.
Остальных пациентов в настоящий момент осматривают врачи. Впоследствии они также будут доставлены в лечебные учреждения. Более подробная информация о состоянии больных уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число больных коронавирусной инфекцией в нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области составляет 123 человека. Из них всего лишь 15 человек имеют симптомы заболевания.
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