Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области составляет 123 человека. Об этом сообщил председатель Комитета здравоохранения региона Сергей Вылегжанин.

«Нам было очень важно обеспечить нормальные бытовые условия и по возможности разобщить тех, кто уже показал позитивный тест (на коронавирус — Прим. ред.). Таких всего 123 человека. Из них всего лишь 15 человек имеют небольшие симптомы», — сказал Вылегжанин.

По его словам, в общежитии развернули полевой госпиталь. Он нужен для предоставления медицинской помощи зараженным, а также для препятствования их контактов с теми, у кого коронавирусную инфекцию не выявили. Так, помимо нелегального хостела в жилом доме находились и обычные квартиры.

«Мы будем обслуживать этот полевой госпиталь силами Всеволожской клинической межрайонной больницы. Там постоянно будет находиться фельдшер. А врачебная бригада больницы будет ежедневно обеспечивать осмотр всех без исключения — и тех, кто имеет положительный тест, и тех, кто имеет отрицательный тест», — подчеркнул глава Комитета по здравоохранению Ленобласти.

Он добавил, что все пациенты госпиталя будут получать необходимую медицинскую профилактику и лекарства. Власти договорились о своевременной покупке препаратов для мигрантов с их работодателем.

Заместитель главврача Всеволожской больницы Алла Школяренко рассказала, что пациентов из хостела можно разделить на три группы. Первая — люди с подтвержденным COVID-19; вторая — с симптомами ОРВИ, но без подтвержденного коронавируса, третья — контактные пациенты без симптомов.

«В соответствии с данными группами пациентов у нас созданы медицинские бригады, которые обслуживают данные группы и между собой не пересекаются: ни врачи, ни медицинские сестры, ни пациенты. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в соответствии с клиническими требованиями», — отметила Школяренко.

Как стало известно 5-tv.ru, заболевшие мигранты проводили ремонтные работы для «ИКЕА Дыбенко». По их словам, они работали на организацию-подрядчика «ЭСТА Констракшен». Это крупная строительная компания с головным офисом в Москве, в которой трудятся десять тысяч человек по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом в Ленобласти. Изначально сообщалось, что COVID-19 в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка заболели 35 человек.