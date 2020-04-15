Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123

Об организации медпомощи о зараженных СОVID-19 рассказала заместитель главврача Всеволожской больницы Алла Школяренко.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области составляет 123 человека. Об этом сообщил председатель Комитета здравоохранения региона Сергей Вылегжанин.

«Нам было очень важно обеспечить нормальные бытовые условия и по возможности разобщить тех, кто уже показал позитивный тест (на коронавирус — Прим. ред.). Таких всего 123 человека. Из них всего лишь 15 человек имеют небольшие симптомы», — сказал Вылегжанин.

По его словам, в общежитии развернули полевой госпиталь. Он нужен для предоставления медицинской помощи зараженным, а также для препятствования их контактов с теми, у кого коронавирусную инфекцию не выявили. Так, помимо нелегального хостела в жилом доме находились и обычные квартиры.

«Мы будем обслуживать этот полевой госпиталь силами Всеволожской клинической межрайонной больницы. Там постоянно будет находиться фельдшер. А врачебная бригада больницы будет ежедневно обеспечивать осмотр всех без исключения — и тех, кто имеет положительный тест, и тех, кто имеет отрицательный тест», — подчеркнул глава Комитета по здравоохранению Ленобласти.

Он добавил, что все пациенты госпиталя будут получать необходимую медицинскую профилактику и лекарства. Власти договорились о своевременной покупке препаратов для мигрантов с их работодателем.

Заместитель главврача Всеволожской больницы Алла Школяренко рассказала, что пациентов из хостела можно разделить на три группы. Первая — люди с подтвержденным COVID-19; вторая — с симптомами ОРВИ, но без подтвержденного коронавируса, третья — контактные пациенты без симптомов.

«В соответствии с данными группами пациентов у нас созданы медицинские бригады, которые обслуживают данные группы и между собой не пересекаются: ни врачи, ни медицинские сестры, ни пациенты. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в соответствии с клиническими требованиями», — отметила Школяренко.

Как стало известно 5-tv.ru, заболевшие мигранты проводили ремонтные работы для «ИКЕА Дыбенко». По их словам, они работали на организацию-подрядчика «ЭСТА Констракшен». Это крупная строительная компания с головным офисом в Москве, в которой трудятся десять тысяч человек по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом в Ленобласти. Изначально сообщалось, что COVID-19 в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка заболели 35 человек.

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 апр
Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции
15 апр
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
15 апр
Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19
15 апр
Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
15 апр
В Москве выявили 1774 новых случая заражения коронавирусом
15 апр
Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за сутки
15 апр
Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из петербургской больницы к возлюбленной
15 апр
Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
15 апр
Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
15 апр
Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.71
0.39 80.67
0.55
Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Последние новости

16:21
Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123
16:15
Путин предложил включить в число предприятий МСП, пострадавших от коронавируса, непродовольственные магазины
16:11
Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с правительством
16:04
Президент Таджикистана поблагодарил Путина за оказанную гуманитарную помощь
15:55
ТОП-9 советов, как пережить самоизоляцию
15:53
Ветераны попросили Путина отложить Парад Победы в Москве

Сейчас читают

ТОП-3 имени девочек, многие из которых в будущем становятся тиранами
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок