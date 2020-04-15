Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123
Об организации медпомощи о зараженных СОVID-19 рассказала заместитель главврача Всеволожской больницы Алла Школяренко.
Закрыть
Смотрите также:
Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
Лекарство от Эболы способно блокировать новый коронавирус
Число инвалидов может возрасти в России после эпидемии коронавируса
Более половины россиян готовы променять самоизоляцию на возможность работать
Коронавирус выявили у 35 мигрантов в Ленинградской области
В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с российскими детьми в США
МИД РФ: Более 70 российских школьников оказались в сложной ситуации в США
Путин предложил снизить пошлины в ЕАЭС на товары для значимых отраслей
Как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте
В России тысячи бездомных оказались беззащитны перед пандемией коронавируса
Разработаны принципы питания для россиян в самоизоляции
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Российских бездомных спасают от голодной смерти из-за пандемии
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Бизнесу в России пророчат со временем кардинальную смену профиля
Звезда сериала «Деффчонки» в слезах рассказала о двусторонней пневмонии у мужа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим россиянам
Психолог предупредила об опасностях длительной изоляции из-за коронавируса
Католическая Пасха прошла в режиме онлайн-трансляции
Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области составляет 123 человека. Об этом сообщил председатель Комитета здравоохранения региона Сергей Вылегжанин.
«Нам было очень важно обеспечить нормальные бытовые условия и по возможности разобщить тех, кто уже показал позитивный тест (на коронавирус — Прим. ред.). Таких всего 123 человека. Из них всего лишь 15 человек имеют небольшие симптомы», — сказал Вылегжанин.
По его словам, в общежитии развернули полевой госпиталь. Он нужен для предоставления медицинской помощи зараженным, а также для препятствования их контактов с теми, у кого коронавирусную инфекцию не выявили. Так, помимо нелегального хостела в жилом доме находились и обычные квартиры.
«Мы будем обслуживать этот полевой госпиталь силами Всеволожской клинической межрайонной больницы. Там постоянно будет находиться фельдшер. А врачебная бригада больницы будет ежедневно обеспечивать осмотр всех без исключения — и тех, кто имеет положительный тест, и тех, кто имеет отрицательный тест», — подчеркнул глава Комитета по здравоохранению Ленобласти.
Он добавил, что все пациенты госпиталя будут получать необходимую медицинскую профилактику и лекарства. Власти договорились о своевременной покупке препаратов для мигрантов с их работодателем.
Заместитель главврача Всеволожской больницы Алла Школяренко рассказала, что пациентов из хостела можно разделить на три группы. Первая — люди с подтвержденным COVID-19; вторая — с симптомами ОРВИ, но без подтвержденного коронавируса, третья — контактные пациенты без симптомов.
«В соответствии с данными группами пациентов у нас созданы медицинские бригады, которые обслуживают данные группы и между собой не пересекаются: ни врачи, ни медицинские сестры, ни пациенты. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в соответствии с клиническими требованиями», — отметила Школяренко.
Как стало известно 5-tv.ru, заболевшие мигранты проводили ремонтные работы для «ИКЕА Дыбенко». По их словам, они работали на организацию-подрядчика «ЭСТА Констракшен». Это крупная строительная компания с головным офисом в Москве, в которой трудятся десять тысяч человек по всему миру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом в Ленобласти. Изначально сообщалось, что COVID-19 в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка заболели 35 человек.
- 15 апр
- Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции
- 15 апр
- Правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
- 15 апр
- Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19
- 15 апр
- Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
- 15 апр
- В Москве выявили 1774 новых случая заражения коронавирусом
- 15 апр
- Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 3,3 тысячи за сутки
- 15 апр
- Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из петербургской больницы к возлюбленной
- 15 апр
- Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
- 15 апр
- Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
- 15 апр
- Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
Читайте также
61%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?