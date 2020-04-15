Обращение российских ветеранских организаций Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дитрий Песков.

«Это обращение будет рассмотрено», — отметил представитель Кремля в интервью ТАСС.

Ранее Песков неоднократно подтверждал, что решений о переносе парада Победы и других торжественных мероприятий, приуроченных к 9 мая, не принималось.

Как писал 5-tv.ru, обращение Путину с просьбой отложить парад до стабилизации ситуации с коронавирусом подписали глава Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Владимир Епифанов и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков. В тексе сказано, что в настоящий момент гарантировать безопасность проведения такого масштабного мероприятия невозможно, поэтому было бы разумно его перенести на более поздний срок.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112