Ранее российские ветеранские организации направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить торжественные мероприятия до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Komsomolskaya Pravda, Valery Lukyanov

Обращение российских ветеранских организаций Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дитрий Песков.

«Это обращение будет рассмотрено», — отметил представитель Кремля в интервью ТАСС.

Ранее Песков неоднократно подтверждал, что решений о переносе парада Победы и других торжественных мероприятий, приуроченных к 9 мая, не принималось.

Как писал 5-tv.ru, обращение Путину с просьбой отложить парад до стабилизации ситуации с коронавирусом подписали глава Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Владимир Епифанов и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков. В тексе сказано, что в настоящий момент гарантировать безопасность проведения такого масштабного мероприятия невозможно, поэтому было бы разумно его перенести на более поздний срок.

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